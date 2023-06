Lei classifica carnaval de Nova Russas, no sertão cearense, como manifestação cultural nacional

O carnaval do município de Nova Russas, no sertão cearense, virou manifestação cultural nacional. É o que determina a Lei 14.603/23, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (21), reconhecendo a importância da festa. A lei é oriunda do Projeto de Lei 1177/19, do deputado Júnior Mano (PL-CE), que já foi vice-prefeito da cidade.

Nova Russas foi a primeira cidade do Ceará a comemorar o carnaval a partir da construção de um trio elétrico. Com isso, tornou-se uma das festas mais procuradas do estado, praticamente dobrando a população da cidade no período e movimentando a economia de toda a região.