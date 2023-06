Lei institui Dia Nacional do Plantio Direto em 23 de outubro

O presidente Luís Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.609/23, que institui o Dia Nacional do Plantio Direto, a ser comemorado anualmente no dia 23 de outubro, em todo o país. A norma é oriunda do PL 3908/15, do deputado Afonso Hamm (PP-RS).

Pela lei publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (21), as comemorações da data se darão por meio de exposições, seminários, palestras e outros eventos ou ações que contribuam para a divulgação e universalização da prática.

O plantio direto é um sistema diferenciado de manejo que diminui o impacto da agricultura e do uso de máquinas agrícolas, contribuindo para uma maior conservação do solo. A rotação e sucessão de culturas e a movimentação e o corte apenas na linha de plantio permitem a cobertura permanente da terra.