Cancelado debate sobre relações trabalhistas relacionadas à sociobioeconomia

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados cancelou a audiência que faria nesta quarta-feira (21) sobre as relações trabalhistas relacionadas à sociobioeconomia. O deputado Airton Faleiro (PT-PA) havia pedido a realização do debate, que faz parte da Virada Sustentável, série de eventos realizados durante o mês de junho para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no último dia 5.

A sociobioeconomia compreende atividades econômicas que priorizam a preservação dos recursos naturais e a dignidade dos trabalhadores.

Ainda não há nova data prevista para o debate.