Deputados manifestam pesar por vítimas de ataque em escola no Paraná

O Plenário da Câmara dos Deputados fez 1 minuto de silêncio em memória das vítimas do ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé (PR). Na segunda-feira (19), um ex-aluno entrou armado na instituição e matou dois jovens: Karoline Verri Alves, de 17 anos, e Luan Augusto, de 16 anos.

"Em nome da Mesa Diretora desta Casa, lamentamos profundamente o ocorrido e desejamos que Deus conforte estas famílias", afirmou o deputado Gilberto Nascimento (PSD-SP), que presidia a sessão no momento.

O minuto de silêncio foi solicitado pelo deputado Diego Garcia (Republicanos-PR). Ele destacou que o poder público precisa agir para frear a onda recente de ataques a escolas. "É preciso apoio nas áreas psicológicas, cuidado com a saúde das crianças e dos professores, fortalecimento dos vínculos familiares e participação dos pais junto ao processo educacional das crianças", disse.

Ele lembrou que a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara aprovou a criação de uma subcomissão para tratar de políticas e dos direitos de proteção das crianças e adolescentes. Além disso, a Câmara deve instituir um grupo de trabalho para tratar de legislação sobre ataques nas escolas.

O deputado Chico Alencar (Psol-RJ) afirmou que os ataques a escolas são um sintoma de mal-estar social. "O que aconteceu agora em Cambé e tem acontecido nas escolas do Brasil não é obra do destino, do azar, do desacerto, de maldades do demônio, mas algo produzido pela sociedade doentia em que vivemos", disse.

Para ele, é importante prestar atenção ao bullying e outras práticas da chamada "cultura do ódio".