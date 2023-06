Comissão debate impactos do crescimento do comércio eletrônico no Brasil

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados discute, nesta terça-feira (20), o crescimento do comércio eletrônico no Brasil e seus impactos.

De acordo com o deputado Lucas Ramos (PSB-PE), que propôs o debate, as análises de mercado para o comércio eletrônico no Brasil apontam um cenário de vigoroso crescimento nos próximos anos. Em 2022, de acordo com os últimos dados consolidados pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), as vendas chegaram a um faturamento de R$ 169,6 bilhões, com quase 370 milhões de pedidos.

"Nos últimos anos, impulsionado diretamente pela mudança nos hábitos de consumo em virtude da pandemia de Covid-19, o Brasil experimentou rápida alavancagem nos números envolvendo o comércio eletrônico", afirma Ramos. Atualmente, acrescenta o deputado, o Brasil é o país "com maior receita nas vendas na América Latina (US$ 49,2 bilhões) e com maior parcela de tráfego na web para varejistas, com 84%, segundo dados da Retail X em seu estudo Latin America 2022 Ecommerce Region Report".

Foram convidados:

- o advogado e representante da Câmara Brasileira de Economia Digital (camara-e.net), Igor Luna;

- o conselheiro da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, Guilherme Henrique Martins Santos; e

- o presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV), Jorge Gonçalves Filho; e

- a diretora do Departamento de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Adriana Azevedo.

O debate será realizado às 15h30, no plenário 5.