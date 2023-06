Comissões discutem segurança de bagagens de passageiros em voos para o exterior

As comissões de Turismo e de Segurança Pública da Câmara dos Deputados realizam audiência pública nesta quarta-feira (21) para discutir a segurança de bagagens despachadas em viagens para o exterior.

O deputado Bibo Nunes (PL-RS), um dos que pediram a realização do debate, lembra o caso de duas brasileiras que tiveram as etiquetas de suas bagagens trocadas no trajeto entre o Brasil e a Alemanha. "Ao chegarem ao destino, foram presas por tráfico internacional de drogas", relembra Nunes.

O parlamentar ressalta que, depois de despachadas, as bagagens estão sob responsabilidade do poder público, diretamente – por meio do Ministério de Portos e Aeroportos ou da Polícia Federal – ou indiretamente – por meio da concessionária aeroportuária. "Todos têm parte da responsabilidade sobre o que aconteceu com essas turistas", avaliou.

Por meio de imagens das câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de São Paulo, a Polícia Federal identificou funcionários trocando as etiquetas das bagagens. Na ocasião, foram presos seis suspeitos de envolvimento com tráfico internacional de drogas.

"Já as brasileiras, presas injustamente no exterior, passaram mais de um mês encarceradas, até que fosse provada a inocência de ambas, por meio de cooperação jurídica internacional", recorda o deputado Coronel Meira (PL-PE), que também propôs a audiência.

Debatedores

Foram convidados para discutir o assunto, representantes dos seguintes órgãos e empresas, entre outros:

- Ministério de Portos e Aeroportos;

- Polícia Federal;

- Aeroporto de Guarulhos;

- Latam;

- Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A audiência será realizada no plenário 5 a partir das 15 horas.