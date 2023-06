CPI da Manipulação no Futebol ouve depoimento de ex-jogador do Vila Nova

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação no Futebol ouve nesta terça-feira (20) o ex-jogador do Vila Nova (GO) Marcos Vinicius Alves Barreira, conhecido como Romário. Banido do futebol pela Justiça Desportiva sob acusação de participar do esquema de manipulação de resultados, ele foi convocado para falar à CPI na condição de investigado.

De acordo com o deputado Yury do Paredão (PL-CE), que propôs o debate, Romário possuía acesso a informações privilegiadas sobre os jogos, incluindo relações com outros jogadores, técnicos e dirigentes.

"Seu depoimento pode fornecer informações cruciais sobre práticas não éticas ou ilegais que ocorrem no futebol, ajudando a desvendar a complexa rede por trás da manipulação de resultados. Como atleta, Romário tinha conhecimento direto dos bastidores do futebol profissional, incluindo as pressões e influências a que os jogadores estão sujeitos", afirma o deputado.

Yuri do Paredão entende que o depoimento poderá lançar luz sobre as motivações e as circunstâncias que levam os jogadores a se envolverem em práticas de manipulação, permitindo uma análise mais abrangente do fenômeno

A oitiva será realizada às 14h30, no plenário 10.