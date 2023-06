Comissão de Desenvolvimento Econômico reúne-se com integrantes de comissão do Parlamento Europeu nesta terça

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (20), mesa redonda para promover o intercâmbio de informações com a comitiva da Comissão de Meio Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar do Parlamento Europeu.

O presidente da comissão, deputado Félix Mendonça Júnior (PDT-BA), informou que no dia 19 de maio recebeu ofício da Embaixada da União Europeia no Brasil comunicando a visita da comitiva, prevista para ocorrer entre os dias 19 e 21 de junho, e solicitando um encontro para intercambiar informações sobre temas de sua competência com a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara.

"Compete à referida Comissão do Parlamento Europeu a análise e monitoramento de matérias relativas à definição, à execução e ao acompanhamento das políticas para meio ambiente e clima e desenvolvimento sustentável da União Europeia, incluindo o Pacto Ecológico Europeu, e o acompanhamento da implementação de acordos bilaterais, multilaterais e plurilaterais vinculados à proteção do meio ambiente e contenção de mudanças climáticas firmados pela União Europeia", detalhou o deputado.

"É do interesse da Câmara dos Deputados e, em particular, desta comissão promover intercâmbio com representantes de parlamentos estrangeiros, pois viabiliza novas oportunidades de troca de experiências ou mesmo de novos acordos bilaterais que gerem bons negócios para o Brasil", disse Félix Mendonça Júnior.

A reunião está marcada para as 17 horas, em local a ser definido.