Centro de Estudos da Câmara apresenta plano de trabalho sobre inteligência artificial

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes) reúne-se nesta quarta-feira (21) para apresentação do plano de trabalho do estudo sobre inteligência artificial, automação do trabalho e empregabilidade.

A intenção é avaliar os impactos da automação no mercado de trabalho a fim de garantir a requalificação e reorientação profissional e a empregabilidade das pessoas afetadas pela automação.

O estudo, que é relatado pelo Helio Lopes (PL-RJ), também deve discutir o uso da inteligência artificial na previdência, para ajudar na detecção de fraudes e na gestão dos fundos de previdência.

A reunião será realizada a partir 17 horas em local a definir.

O que é o Cedes

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos é um órgão técnico-consultivo da Câmara dos Deputados dedicado a análise e discussão de temas de caráter inovador ou com potencial de transformar as realidades econômica, política e social do Brasil.

Desde sua instalação, em 2003, já foram publicados 27 estudos, muitos dos quais já transformados em lei ou incorporados pelos governantes.

O colegiado é composto por 23 parlamentares e presidido pelo deputado Da Vitoria (PP-ES).

As publicações podem ser baixadas gratuitamente aqui ou podem ser adquiridas no site da Livraria da Câmara.