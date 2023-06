Comissão vai debater relações trabalhistas relacionadas à sociobioeconomia

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados promove na próxima quarta-feira (21) audiência pública sobre as relações trabalhistas relacionadas à sociobioeconomia. O deputado Airton Faleiro (PT-PA) pediu a realização do debate, que faz parte da Virada Sustentável, série de eventos durante o mês de junho para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no último dia 5.

A sociobioeconomia compreende atividades econômicas que priorizam a preservação dos recursos naturais e a dignidade dos trabalhadores.

Foram convidados para o debate, entre outros:

o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Alberto Bastos Balazeiro;

o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana;

o presidente do Ministério Público do Trabalho (MPT), José de Lima Ramos Pereira;

o assessor jurídico da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), Carlos Eduardo Chaves Silva;

o representante da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Daniel Gaio;

o representante do Observatório da Economia da Sociobiodiversidade, Mayk Arruda.

A reunião ocorre no plenário 12. Confira a pauta completa.