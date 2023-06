Frente parlamentar vai defender interesses de profissões do Sistema Confea/Crea

A Frente Parlamentar Mista das Profissões do Sistema Confea/Crea será lançada na próxima quarta-feira (21). “A Frente Parlamentar em defesa do Sistema Confea coloca na agenda do parlamento a relevância dos profissionais de engenharia que tem grande participação no desenvolvimento do campo e da cidade”, afirma a deputada Marussa Boldrin (MDB-GO).

A parlamentar destaca que há pautas importantes de interesse da categoria a serem debatidas. “Hoje temos pautas em debate que são de extrema importância como a Assistência Técnica Rural, Habitação de Interesse Social, Federalização e a Modernização, Licenciamento Ambiental além do PL dos Defensivos Agrícolas”, enumera Marussa.

Agremiações suprapartidárias

As frentes parlamentares são associações de deputados e senadores de vários partidos para debater determinado tema de interesse da sociedade.

O lançamento do novo colegiado, que reunirá 218 deputados e 23 senadores, será realizado no auditório do Confea, em Brasília, a partir das 19 horas.