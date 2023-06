Comissão discute desafios regionais de combate ao câncer

Weliton Prado, autor do requerimento de realização do debate - (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A Comissão Especial sobre o Combate ao Câncer no Brasil realiza, na terça-feira (20), audiência pública com o tema Oncologia: os desafios regionais do combate ao câncer no Brasil.

O deputado Weliton Prado (Solidariedade-MG), que solicitou a realização do debate, lembra que, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), metade dos casos novos de câncer, incluindo os de pele não melanoma, ocorrem na Região Sudeste.

"O câncer é a segunda doença que mais mata no Brasil, sendo considerada de emergência. Contudo, em muitos municípios já é considerada a primeira causa de mortes", diz o deputado. "É urgente a discussão sobre os desafios do câncer no Brasil, propostas e ações imediatas para o enfrentamento da doença, observando a realidade de cada região."

Foram convidados para o debate, dentre outros, representantes do Ministério da Saúde, do Inca e dos conselhos nacionais de secretários municipais e estaduais de Saúde. Confira aqui a lista completa de convidados e a pauta da reunião.

O evento será realizado às 10 horas no plenário 8.