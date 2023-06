Comissão debate proposta que cria corpos de segurança socioeducativa

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados realiza audiência pública para discutir a Proposta de Emenda à Constituição 365/17, que cria os corpos de segurança socioeducativa para supervisionar e coordenar as atividades de segurança dos estabelecimentos de adolescentes infratores. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça em 2019 e aguarda a criação de uma comissão especial.

O deputado Sanderson (PL-RS), que solicitou o debate, considera a medida importante para a segurança pública. "Aos corpos de segurança socioeducativa caberá, entre outras atribuições, supervisionar e coordenar as atividades ligadas à segurança interna e externa dos estabelecimentos socioeducativos; e diligenciar e executar, junto com os demais órgãos da segurança pública, atividades que visem à efetiva recaptura de internos e foragidos das unidades socioeducativas", disse.

Convidados

Foram convidados para discutir o assunto, entre outros:

- a defensora pública do Espírito Santo Adriana Peres Marques dos Santos;

- o presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores do Sistema Socioeducativo (Fenasse), Bruno Menelli;

- o presidente do Conselho Nacional de Entidades Representativa dos Profissionais do Sistema Socioeducativo (Conasse), Cristiano Torres;

- o agente socioeducativo Jair Silveira Cordeiro;

- a coordenadora geral de Políticas Públicas do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, Mayara Silva.

A audiência está marcada para as 9 horas, no plenário 6.