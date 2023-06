Congresso recebe iluminação vermelha em apoio ao Dia Mundial do Doador de Sangue

O Congresso Nacional recebe iluminação especial na cor vermelha nesta quarta (14) e quinta-feira (15) como parte das ações pelo Dia Mundial do Doador de Sangue (14 de junho). A ação integra a campanha Junho Vermelho, criada pelo Ministério da Saúde em 2015 com o objetivo de homenagear os doadores de sangue e conscientizar os não doadores sobre a importância do ato.

Requisitos para doar

De acordo com o Ministério da Saúde, pode doar sangue é preciso atender aos seguintes requisitos:

apresentar documento de identidade com foto e órgão expedidor;

ter boas condições de saúde;

ter entre 16 a 69 anos de idade (de 16 a 17 anos com autorização do responsável legal);

ter até 60 anos, se for primeira doação;

obedecer a um intervalo entre doações de 90 dias para mulheres e 60 dias para homens;

pesar mais que 50 kg;

não estar em jejum;

aguardar pelo menos 3 horas após almoço ou jantar;

não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

não ter tido parto ou aborto há menos de 3 meses;

não estar grávida ou amamentando;

não ter feito tatuagem ou maquiagem definitiva há menos de 12 meses;

não ter piercing em cavidade oral ou região genital;

não ter feito endoscopia ou colonoscopia há menos de 6 meses;

não ter tido febre, infecção bacteriana ou gripe há menos de 15 dias;

não ter fator de risco ou histórico de doenças infecciosas, transmissíveis por transfusão (hepatite após 11 anos, hepatite B ou C, doença de chagas, sífilis, Aids, HIV, HTLV/II);

não ter tido malária;

não ter visitado área endêmica de malária há menos de 1 ano;

não ter diabetes em uso de insulina ou epilepsia em tratamento;

não ter feito uso de medicamentos anti-inflamatórios há menos de 3 dias (se a doação for de plaquetas).

Onde doar

O site do Ministério da Saúde disponibiliza a lista de hemocentros em todo o território nacional, dividida por estados, onde os voluntários podem fazer sua doação.