Comissão debate a importância da Receita Federal para o desenvolvimento do Brasil

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados debate nesta quinta-feira (15) a importância da Receita Federal para o desenvolvimento do Brasil. O debate atende a requerimento da deputada Erika Kokay (PT-DF).

A deputada defende que, diante do cenário de debates sobre princípios e dispositivos que redesenharão o novo modelo tributário do País, é necessário discutir a participação de quem ajudará a construir e implementar a nova malha tributária brasileira, que é a Receita Federal.

"É imperioso destacar que o Fisco Federal precisa estar preparado para enfrentar esse complexo e gigantesco desafio. O orçamento do órgão vem minguando ano a ano, com defasagem salarial, falta de pessoal, falta de capacitação e falta de equipamentos apropriados", afirma Erika Kokay.

Foram convidados, entre outros:

- o secretário especial da Receita Federal do Brasil, Robinson Sakiyama Barreirinhas;

- o presidente da Delegacia Sindical de Brasília do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, George Alex Lima De Souza; e

- o presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco Nacional), Mauro Silva.

O debate será realizado às 13h30, no plenário 8.