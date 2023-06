Comissão promove debate sobre violência contra a pessoa idosa

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados debate nesta quarta-feira (14) questões relacionadas à violência contra a pessoa idosa. O debate foi solicitado pela deputada Flávia Morais (PDT-GO).

A deputada lembra que se comemora em 15 de junho o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi reconhecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2006, após solicitação da Rede Internacional de Prevenção ao Abuso de Idosos (Inpea). A data busca garantir a proteção dessa população vulnerável às variadas formas de agressões.

No Brasil, dados do Disque 100 citados por Flávia Morais apontam que, em 2021, foram 37 mil notificações de violência contra os idosos, 29 mil delas sobre violência física. A maior parte das vítimas tem entre 70 e 74 anos, 68% são do sexo feminino e 47% dos agressores são os filhos.

Dados da ONU apontam que o Brasil é o País que envelhece com mais rapidez no mundo. Em 2050, a estimativa é que uma em cada seis pessoas no mundo terá mais de 65 anos.

"Por isso, é importante que o poder público esteja atento e crie cada vez mais políticas públicas efetivas e proporcionem a essa população condições para que a longevidade seja acompanhada por bem-estar, qualidade de vida, segurança e respeito", defende Flávia Morais.

Foram convidados, entre outros:

- a diretora de Proteção da Pessoa Idosa da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Symone Bonfim;

- o médico e gerontólogo, presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil, Alexandre Kalache; e

- a médica e Coordenadora da Frente Nacional de Fortalecimento à ILPI, Karla Cristina Giacomin.

A reunião será realizada às 14h30, no plenário 12.