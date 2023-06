CPI da Americanas ouve conselhos de contabilidade e diretor das Americanas

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura possível fraude contábil na Americanas ouve nesta terça-feira (13) o diretor-presidente da Americanas S.A, Leonardo Coelho Pereira, e os presidentes dos conselhos de contabilidade federal, Aécio Prado Dantas Jr, e regional do Rio de Janeiro, Samir Nehme.

A Americanas pediu recuperação judicial no dia 19 de janeiro após anunciar um rombo contábil de R$ 20 bilhões. O deputado Júnior Mano (PL-CE), que solicitou a participação dos presidentes dos conselhos de contabilidade, lembra que os conselhos de contabilidade são entidades normalizadoras e fiscalizadoras do exercício da profissão, detentoras de competência para apurar e avaliar possíveis infrações técnicas e éticas no âmbito da contabilidade e auditoria.

"Os órgãos supracitados foram devidamente notificados sobre os fatos ocorridos na empresa Americanas SA por meio da mídia e, em resposta, deram início aos procedimentos de fiscalização", afirmou. Mano destaca que o processo fiscalizatório está em andamento e espera que os esclarecimentos preliminares sejam prestados por profissionais e empresas envolvidas.

A presença do diretor-presidente da Americanas SA foi solicitada pelo deputado Orlando Silva (PCdoB-SP).

A CPI foi instalada no dia 17 de maio e tem prazo de 120 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, se assim decidir a maioria de seus membros. O colegiado é presidido pelo deputado Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE) e relatado pelo deputado Carlos Chiodini (MDB-SC).

O debate será realizado às 15 horas, no plenário 7.