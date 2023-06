CPI do MST ouve ex-presidente do Incra

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) realiza nova audiência pública nesta terça-feira (13). Desta vez os deputados convidaram o ex-presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) Francisco Graziano para falar sobre a atual proposta de reforma agrária para o País e os casos de invasões promovidas pelo MST e pela Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade.

Segundo a deputada Caroline de Toni (PL-SC), que propôs o convite a Graziano, a história acadêmica, política e literária evidencia o conhecimento dele sobre a questão agrária no Brasil. "O histórico demonstra que ele reúne conhecimento técnico e experiências adequadas para falar sobre as invasões de terra e atual situação agrária no País."

Além de presidir o Incra, Graziano também já foi secretário do Meio Ambiente e da Agricultura de São Paulo e deputado federal. Como escritor publicou vários livros sobre reforma agrária.

A audiência será realizada a partir das 14 horas, no plenário 2.

No fim do mês passado, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, sugeriu à CPI que investigue a origem dos recursos do MST e sugeriu que o dinheiro que financia o movimento poderia vir do narcotráfico.

MST

A CPI, instalada no último dia 17, vai investigar as invasões do MST. O colegiado é presidido pelo deputado Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS) e tem como relator o deputado Ricardo Salles (PL-SP), ex-ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro.