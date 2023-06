Comissão ouve ministro da Pesca sobre diretrizes da pasta

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados recebe, na quarta-feira (14), o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, com o objetivo de conhecer as diretrizes do ministério para este ano.

O deputado Albuquerque (Republicanos-RR), que solicitou a realização da audiência pública com o ministro, cita dados da Associação Brasileira de Piscicultura, segundo os quais o Brasil atingiu, em 2022, 86 milhões de toneladas de peixes cultivados, com receita de cerca de R$ 9 bilhões ao ano e gerando três milhões de empregos.

"O Brasil possui grande potencial produtivo de espécies nativas. Nas bacias hidrográficas brasileiras, de acordo com a Embrapa, destacam-se 52 espécies nativas. Porém, poucas delas possuem tecnologia de produção totalmente desenvolvida e consolidada para as diferentes fases de cultivo", afirma o deputado.

Albuquerque ressalta ainda que, de acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), a aquicultura é a maneira mais rápida de produzir proteína animal, o que a torna essencial para o combate à fome. "Ainda é preciso superar barreiras e investir mais em conhecimento e pesquisa para que o País deixe de ser um importador e passe a ser um exportador de pescado. O ponto chave para o Brasil se tornar uma superpotência em aquicultura é investimento em pesquisa e tecnologia", diz.

A audiência pública está marcada para as 10 horas, no plenário 6.