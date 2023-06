Comissão promove seminário sobre educação em direitos humanos

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados debate nesta quarta-feira (14) a promoção da educação em direitos humanos.

De acordo com a presidente do colegiado, deputada Luizianne Lins (PT-CE), que propôs a realização do seminário, há um estudo que aponta o crescimento exponencial dos ataques às escolas, especialmente nos últimos dois anos. Conforme o levantamento entregue ao Grupo Temático de Educação do governo de transição, desde o início dos anos 2000, ocorreram 16 ataques a escolas no Brasil, sendo que 4 foram somente no segundo semestre do ano passado. Ao todo, 35 pessoas foram mortas e 72 foram feridas no período.

"Neste início do ano de 2023, a incidência de ataques parece manter a tendência de intensificação, com 4 ataques registrados nos últimos 60 dias: Monte Mor (SP), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Blumenau (SC). Segundo pesquisadores, o total de ataques ocorridos em 2022 e 2023 já supera o número total do registrado nos 20 anos anteriores", afirma a deputada.

Segundo ela, o relatório aponta algumas alternativas para a prevenção de mais tragédias, entre elas a promoção de uma educação voltada para a tolerância e para a cultura de paz.

Foram convidados, entre outros:

- a doutora em Ciências da Educação pela Université de Lyon, pesquisadora e autora nos temas de Juventudes e Violências nas Escolas, Miriam Abramovay;

- a diretora-executiva do Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos (IDDH), Fernanda Lapa; e

- o coordenador-geral da Assessoria Especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, João Moura.

O debate será realizado às 14h30, no plenário 9.