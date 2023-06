Ministra do Turismo apresenta prioridades da pasta nesta terça

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados ouve nesta terça-feira (13) a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, sobre planos e programas da pasta para 2023.

O pedido para realização da audiência pública é do deputado Bibo Nunes (PL-RS). Ele avalia que o momento ainda é de grandes desafios para setor, como os impactos da pandemia de Covid-19, as incertezas no grau de investimento e a escalada de juros, entre outros.

A audiência com a ministra será realizada a partir das 15 horas, no plenário 11.