Comissão debate situação dos portos no Brasil e os efeitos de privatizações

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta terça-feira (13) sobre a situação dos portos no Brasil e os efeitos de sua privatização.

O deputado Helder Salomão (PT-ES), que solicitou o debate, destaca que os portos desempenham um papel fundamental na economia brasileira, pois são responsáveis por grande parte da movimentação de cargas e pela conexão com o mercado internacional.

"A privatização dos portos pode ter um impacto significativo na cadeia produtiva brasileira e na economia como um todo. No caso específico da privatização da Codesa, no Espírito Santo, a audiência pública é especialmente importante, pois pode haver um aumento do custo operacional, conforme foi amplamente noticiado", disse o deputado. "Nesse sentido, é essencial que se discutam os possíveis impactos de medidas como essas, na economia local e nacional, assim como as alternativas possíveis para minimizar seus efeitos negativos", concluiu.

Foram convidados para discutir o assunto, entre outros:

- o presidente da Intersindical Portuária do Espírito Santo, José Adilson;

- o presidente da Federação Nacional das Operações Portuárias (Fenop), Sérgio Aquino;

- o presidente da Associação de Terminais Portuários Privados (ATP), Murillo Barbosa;

- representante do Ministério de Portos e Aeroportos;

- representante do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços;

- representante da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq);

- representante da Federação Nacional dos Portuários;

- representante do Sindicato Unificado da Orla Portuária do Espírito Santo.

A audiência está marcada para as 9 horas, no plenário 5.