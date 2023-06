Comissão debate importância da cultura negra para alavancar o turismo

Bacelar, autor do requerimento para a realização do debate - (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira (14), audiência pública sobre a importância dos ativos da cultura negra como alavanca para o turismo. O objetivo é discutir quais investimentos e iniciativas podem ser tomadas para desenvolver, promover e criar oportunidades econômicas para o setor.

O deputado Bacelar (PV-BA), que solicitou a realização do debate, acredita que o Brasil receba menos visitantes que outros países porque, além de belezas naturais, os turistas buscam por cultura, história e gastronomia.

"As nossas heranças negras e diversidade cultural podem contribuir bastante para o nosso turismo. Devemos explorar nossas maiores riquezas que são: samba, maracatu, congadas, carimbó, capoeira, moda afro-brasileira, feijoada, moqueca, acarajé, blocos afros, festas populares, terreiros e muitos outros patrimônios materiais e imateriais", diz. "As viagens também estão entre as prioridades das pessoas negras no Brasil e a preferência dos afroviajantes é por capitais da região Nordeste e com forte presença da história negra", acrescenta.

Foram convidados para o debate:

- representante do Ministério do Turismo;

- a coordenadora de Diversidade, Afroturismo e Povos Originários da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Tânia Neres;

- o diretor-executivo e co-fundador da empresa Diáspora.Black, Carlos Humberto Silva Filho; e

- o diretor de Operações e co-fundador da empresa Diáspora.Black, Antônio Pita.

Confira aqui a lista de convidados e a pauta da audiência pública.

O debate está marcado para as 15 horas no plenário 5.