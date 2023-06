Comissão de Meio Ambiente debate políticas de eficiência energética no Brasil

Bandeira de Mello: Parlamento deve contribuir com a discussão e aprimoramento do tema - (Foto: Pablo Valadares / Câmara dos Deputados)

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados promove debate nesta quinta-feira (15) sobre políticas de eficiência energética no Brasil.

O deputado Bandeira de Mello (PSB-RJ), que pediu a realização da audiência pública, destaca que o Brasil é um país com longa tradição de mediar saídas e soluções energéticas com baixo nível de emissões de gases de efeito estufa e deve "continuar as iniciativas com o objetivo de descarbonizar a economia".

O deputado ressalta ainda que é imprescindível substituir fontes de energia fósseis por renováveis e aumentar a eficiência no uso da energia. Disse também que o Brasil tem excelentes oportunidades para ambas as ações, mas precisa avançar no planejamento e na implantação de políticas públicas de eficiência energética.

"Pela importância do tema e necessidade de dar uma forma à política de eficiência energética no Brasil, é necessário planejar, promover e aprofundar a discussão do tema para ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, e o Parlamento tem a missão de contribuir com a discussão e aprimoramento do tema e da política de eficiência energética brasileira", afirmou o deputado.

Convidados

Foram convidados para o debate:

- a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva;

- o secretário nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Leonardo Picciani;

- o presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante;

- o diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Rodolfo Henrique de Saboia;

- o diretor-geral do Instituto Nacional de Eficiência Energética (Inee), Fernando Perrone;

- o diretor de Energia do Abrace Energia, Vitor Hugo Locca;

- o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Maurício Tolmasquim; e

- o diretor do Instituto Internacional Arayara, Juliano Bueno de Araújo.

A audiência pública está marcada para as 15 horas, no plenário 2.