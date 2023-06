Comissão debate gestão de pessoas com deficiência na Caixa e no BB

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência realiza, na terça-feira (13), audiência pública sobre a gestão de pessoas com deficiência e neurodivergentes da Caixa e do Banco do Brasil. De acordo com a deputada Erika Kokay (PT-DF), que solicitou o debate, tem havido denúncias de má gestão desses funcionários. "Entre as denúncias, destacam-se a falta de acessibilidade nos ambientes de trabalho, a falta de adaptação razoável para garantir a inclusão, a dificuldade de ascensão na carreira, entre outras", afirma.

Foram convidados para participar da audiência pública representantes dos funcionários das instituições, assim como do Ministério Público do Trabalho, entre outros. Confira aqui a lista completa de convidados e a pauta da reunião.

A audiência pública será realizada no plenário 13, às 13 horas.