Comissão discute classificação de atividades econômicas de acordo com o impacto ambiental

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove nesta quarta-feira (7) uma audiência pública sobre taxonomia verde, que é a classificação das atividades econômicas quanto aos impactos positivos e negativos para o meio ambiente.

O debate foi proposto pelo deputado Zé Silva (Solidariedade-MG), que é autor do Projeto de Lei 2838/22, que determina uma classificação para as atividades econômicas sustentáveis com o objetivo de proteger os investidores do greenwashing ou “lavagem verde”, que ocorre quando negócios, discursos e ações se dizem sustentáveis, mas na prática não o são.

Foram convidados para discutir o assunto representantes de diversos órgãos, entre eles os ministérios do Meio Ambiente e da Fazenda; do Instituto Clima e Sociedade; e da Federação dos Bancos do Brasil (Febrabran).

A audiência será realizada no plenário 3, a partir das 14 horas, e poderá ser acompanhado pelo canal da Câmara no YouTube.