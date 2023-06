Adiado debate sobre educação da população idosa

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados adiou para o dia 7 de julho a audiência que faria nesta terça-feira (6) sobre educação da população idosa. O pedido para realização do debate foi apresentado pela deputada Reginete Bispo (PT-RS). Ela considera necessário discutir propostas educacionais atualizadas voltadas para a educação ao longo da vida, mediadas pela garantia dos direitos à educação.

"É preciso refletir e problematizar a visibilidade do sujeito idoso na EJA [Educação de Jovens e Adultos] com uma proposta pedagógica adequada que ofereça o reconhecimento das suas necessidades e peculiaridades no processo educativo dos espaços escolares", ressaltou.