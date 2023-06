Comissão debate a garantia e a implementação da educação inclusiva

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados debate na próxima terça-feira (6) a educação inclusiva, arcabouço jurídico e sua implementação. O debate foi solicitado pela deputada Erika Kokay (PT-DF)

A deputada explica que a educação inclusiva é um direito de todas as crianças, independentemente de suas deficiências, e tem como objetivo garantir o acesso ao pleno e potencial desenvolvimento educacional em condições de igualdade. "A inclusão escolar requer o acesso a tecnologias assistivas e experiências de aprendizado mediadas, para que alunos com deficiência possam ter uma base para o desenvolvimento na convivência com as diferenças", afirma.

Ela acrescenta ser fundamental que as escolas estejam preparadas para oferecer o atendimento educacional especializado e as tecnologias assistivas necessárias para atender às necessidades educacionais de cada estudante.

Foram convidados, entre outros:

- a professora, mestre e doutora em educação, Rosangela Machado:

- o representante da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, Samuel Sestaro; e

- a defensora pública e membro da comissão dos direitos da pessoa com deficiência da Associação Nacional dos Defensores Públicos (Anadep), Renata Tibyriça.

Confira a lista completa de convidados

O debate será realizado às 13 horas, no plenário 13.