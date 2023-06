Comissão vai debater necessidade de atualizações na Lei de Direito Autoral

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promove audiência pública na próxima terça-feira (6) sobre a necessidade de atualizações na Lei de Direito Autoral. O requerimento para realização do debate foi apresentado pela deputada Lídice da Mata (PSB-BA).

Ela é relatora do Projeto de Lei 5542/20, que garante pagamento de direitos autorais a músicos acompanhantes e arranjadores. "Por displicência ou desinformação, milhares de músicos não recebem direito conexo e nem constam no cadastro utilizado pelo Ecad", destacou a deputada.

Foram convidados para o debate, entre outros:

- representante do Coletivo Brasil de Comunicação Social - Intervozes;

- representante da União Brasileira de Compositores (UBC);

- a representante da Associação Brasileira de Direito Autoral (ABDA) Mariana Rodrigues de Carvalho Mello;

- representante da Associação Brasileira de Música e Artes (Abramus);

- a coordenadora da Comissão de Estudo de Direito Autoral e Direitos da Personalidade da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), Daniela Camara Colla;

- o representante do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) Mário Sérgio Machado de Campos;

- representante da Associação de Produtores de Cinema da Bahia (APC);

- representante da Ordem do Advogado do Brasil - OAB Nacional.

A reunião ocorre às 9h30, no plenário 10.

Confira a lista completa de convidados.