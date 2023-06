Teresa Leitão defende projeto que equipara salários de homens e mulheres

A senadora Teresa Leitão (PT-PE) defendeu a votação pelo Plenário do projeto de lei (PL) 1.085/2023 , que torna obrigatória a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens na mesma função. Relatora da matéria nas comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e de Assuntos Sociais (CAS), a parlamentar afirmou em pronunciamento na quarta-feira (30) que as mulheres enfrentam resistências sempre que lutam por igualdade de direitos.

— Será que as sufragistas enfrentaram resistências para conquistar o direito ao voto? Será que as mulheres que lutaram pelo direito à educação também não enfrentaram resistência? Será que a luta para que mulheres casadas não precisassem mais da autorização do marido para trabalhar foi questionada? Os senhores e as senhoras sabem as respostas. Sim, todas elas, todas nós, mulheres, em qualquer das nossas lutas por igualdade, sempre enfrentamos resistências para conquistar aquilo que hoje é garantia. Hoje, nós lutamos por um dos pontos que pode oferecer igualdade real entre mulheres e homens — afirmou.

O PL 1.085/2023 tramita em regime de urgência no Senado. Na quarta-feira, a matéria foi aprovada na CAE , na CAS e na Comissão de Direitos Humanos (CDH) . O projeto pode ser votado nesta quinta-feira (1) no Plenário da Casa.