Líder do governo diz que não vai se opor ao pedido de recriação da Funasa; acompanhe

José Guimarães, líder do governo na Câmara - (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), anunciou que não vai se opor ao destaque que poderá viabilizar a recriação da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) por meio da Medida Provisória 1154/23. O texto quer derrubar a permissão de extinção do órgão concretizada por outra MP (1156/23). As bancadas serão liberadas para votar a favor deste destaque.

“É um gesto de grandeza do governo”, disse Guimarães. O objetivo também é facilitar a votação da MP 1154, que reestrutura os ministérios do governo Lula e ainda precisa ser aprovada pelo Senado até amanhã à meia-noite para não perder a vigência.

“O governo libera a questão da Funasa até para facilitar a vida de todos aqui. Isso é uma coisa importante e, por isso, quero fazer esse gesto em nome do que a Câmara fez pelo governo”, disse.

