Relator defende alterações feitas na MP que reorganiza os ministérios do governo Lula; acompanhe

O relator da MP 1154/23, deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL), afirmou que a Câmara conseguiu blindar a MP das insatisfações com o governo para aprovar a estrutura ministerial do governo Lula.

“Eu quero afirmar aqui que a Câmara dos Deputados cumpre a sua obrigação, mais uma vez, mesmo diante das grandes dificuldades, de preservar do contágio da insatisfação [com o governo] as matérias fundamentais e estruturais para o País”, disse.

As dificuldades, segundo ele, já existem desde a votação da PEC da Transição e também do arcabouço fiscal. Bulhões destacou que o seu parecer, criticado por governistas por alterar atribuições dos ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas, foi aprovado na comissão mista com ampla maioria.

“O ótimo é o inimigo do bom. E o relatório melhor é aquele que é aprovado, garantindo o objetivo final do governo. Esse é o relatório que é o melhor”, disse.

Isnaldo Bulhões avaliou ainda que a votação por ampla maioria só foi possível pelo apoio dos líderes de partidos independentes e de partidos do centro e pela participação direta do presidente da Câmara, Arthur Lira.

“Sem essa participação diante da clara, evidente e exposta dificuldade que nós vivemos no que diz respeito à articulação política do governo, nem aqui estaríamos debatendo nem muito menos votando”, disse o relator.

Ele afirmou que o governo precisa rever a sua forma de articular e de concretizar a sua base. Isnaldo Bulhões disse ainda que teve de enfrentar o debate sendo mal compreendido e alvo de “narrativas equivocadas”.

