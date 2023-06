Líderes falam em crise de articulação do governo durante análise de MP; acompanhe

Elmar Nascimento: a Câmara tem dado recados que foram ignorados pela cúpula do governo - (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

Os problemas na negociação entre governo e Congresso que quase inviabilizaram a votação da MP 1154/23, que trata da organização ministerial da gestão Lula, foram o tema principal da discussão da matéria. A proposta precisa ser votada pelas duas Casas até amanhã à meia-noite ou perderá a eficácia.

O líder do União Brasil, deputado Elmar Nascimento (União-BA), criticou a articulação política do governo Lula. Ele disse que os líderes partidários se reuniram até a meia-noite de ontem para “lavar a roupa suja”, que a Câmara tem dado recados ignorados pela cúpula do governo e cobrou lealdade e credibilidade nas negociações.

“Depois que ficamos até a meia-noite de ontem fazendo lavagem de roupa suja, devo dizer que a insatisfação e o diagnóstico com a condição é geral, todos os líderes reconhecem”, afirmou.

Ele disse que o partido vai apoiar a medida provisória que garante a estrutura administrativa do governo Lula, mas não poupou críticas ao Planalto. “Tudo isso é fruto da forma contraditória, desgovernada, da falta de uma base estabilizada”, criticou.

Ele afirmou que a derrubada de parte dos decretos do governo suspendendo o marco do saneamento e o marco temporal foram recados ignorados pelo governo.

“Na votação do decreto do saneamento, o governo não procurou entender o que estava acontecendo na Câmara dos Deputados e preferiu ir até o Senado e obstaculizar a votação. O marco temporal também foi um recado, e todos os recados estão sendo dados sucessivamente”, disse.

Articulação política

O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) reconheceu a crise. “Sabemos que crise entre governo e Poder Legislativo é mais do que comum nas democracias modernas”, disse ele, que reconheceu problemas na articulação política do governo. “Temos problemas que serão superados, mas esta Casa vai votar com os interesses da população”, disse.

Em nome da liderança da Maioria, o deputado Acácio Favacho (MDB-AP) afirmou que o bloco concordou com a votação da proposta nesta quarta-feira graças aos esforços do relator, deputado Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL).

A relação entre governo e Congresso também foi comentada por deputados de oposição. “Estamos vivendo um momento de turbulência política no País que não pode ser atribuído a nós que defendemos o governo anterior”, disse o deputado Eli Borges (PL-TO), coordenador da Frente Parlamentar Evangélica.

O líder da oposição, deputado Carlos Jordy (PL-RJ), afirmou que Lula conta com uma “maioria pífia”. “Estamos aqui desde as 9 horas da manhã e ainda não votamos esta medida provisória porque o governo não tem voto, a base do governo não existe”, disse.

