Pacheco suspende sessão para aguardar votação de MP dos ministérios na Câmara

O presidente Rodrigo Pacheco suspendeu a sessão do Senado no início da noite desta quarta-feira (31). A sessão será retomada após a Câmara dos Deputados votar a Medida Provisória (MP) 1.154/2023 , editada logo no início do ano, que trata da organização dos ministérios do governo Lula.

O governo tenta um acordo para votar a MP na Câmara ainda nesta quarta. A matéria tem validade apenas até esta quinta. Pacheco prometeu um esforço para votar a MP, classificada por ele como muito importante para o país, pois “é o DNA, é a essência do atual governo”.