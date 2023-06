Pontes critica ideia de aval do Banco do Brics para empréstimo à Argentina

O senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) manifestou preocupação, em pronunciamento nesta quarta-feira (31), com a possibilidade de a China emprestar dinheiro à Argentina com aval do Novo Banco de Desenvolvimento — o Banco do Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. De acordo com o senador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu modificar o estatuto do banco para permitir o financiamento, o que pode prejudicar interesses brasileiros.

Para Pontes, é importante avaliar garantias e riscos envolvidos nesse tipo de arranjo.

— Devemos refletir se é do interesse do Brasil modificar esse estatuto para socorrer países vizinhos em momentos de crise. Embora solidariedade seja um valor importante, precisamos garantir que as medidas tomadas sejam equilibradas e justas para todas as partes envolvidas — observou.

O senador afirmou também que o governo brasileiro considera o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como uma possível fonte de financiamento para as empresas brasileiras que exportam para a Argentina, uma abordagem, de acordo com o senador, semelhante ao acordo financeiro que a Argentina possui com a China e que levou o Brasil a perder parte do seu mercado com o país vizinho. — É crucial avaliar, se conceder um novo crédito, sem garantias adequadas, é a melhor decisão para proteger os interesses do Brasil.