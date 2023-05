Comissões debatem política de financiamento no combate ao câncer

Os gastos no tratamento do câncer têm crescido a cada ano no SUS - (Foto: Acácio Pinheiro/Agência Brasília)

A Comissão de Saúde e a Comissão Especial do Combate ao Câncer no Brasil realizam audiência pública conjunta nesta quinta-feira (1º) sobre o financiamento e organização da política de oncologia do Brasil. O debate será às 9 horas, no plenário 7.

A deputada Flávia Morais (PDT-GO), que pediu o debate, disse que a descentralização é uma das bases fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS), o que se reflete no financiamento do sistema.

"Nesse contexto, o desembolso para atenção oncológica possui algumas particularidades. Com tratamento de alto custo e inovações que surgem a cada dia, o financiamento para tratamento do câncer torna-se um campo de amplo debate em que dilemas são levantados e opiniões diferentes confrontadas", disse.

Em decorrência disso, acrescentou Flávia Morais, os gastos federais com tratamentos ambulatoriais e hospitalares de câncer têm crescido ano a ano. No entanto, disse, os gastos públicos em saúde em nosso país ainda são muito baixos.

"A razão está ligada no fato do SUS não ter sensibilizado os segmentos políticos para que promovam um aumento do financiamento que permita tornar realidade o princípio da cobertura universal em saúde, e, possivelmente os atendimentos e todo trabalho efetuado até aqui poderão estar comprometidos no futuro", afirmou a deputada.

Debatedores

Confirmaram presença na audiência: