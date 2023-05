Comissão debate impactos dos agrotóxicos no Cerrado

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quinta-feira (1) sobre os impactos dos agrotóxicos em povos e comunidades tradicionais do Cerrado.

O pedido para realização do debate foi apresentado pelo deputado Nilto Tatto (PT-SP). O objetivo é ouvir as denúncias acerca da contaminação de diversos territórios do Cerrado com impactos na saúde, no cultivo, nos modos de vidas e territorialidades dos diversos povos da região. "Alguns dos casos foram inclusive debatidos na Sessão Cerrado do Tribunal Permanente dos Povos, que condenou o Estado Brasileiro e diversas empresas pelos crimes de Eco-Genocídio do Cerrado", alertou Tatto.

Foram convidados para a audiência, entre outros:

- a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Mariely Helena Barbosa Daniel;

- a representante da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida Franciléia Paula de Castro;

- a representante da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado Leila Lemes;

- a representante da Comunidade Quilombola Cocalinho (MA) Raimunda Nonata da Silva Nepomuceno.

A reunião ocorre às 10 horas, no plenário 2. Confira a lista completa de convidados.