Presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas participa de Congresso em Portugal

O presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Portugal e da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas, deputado Antonio Brito (PSD-BA), representará a Câmara dos Deputados no 14º Congresso Nacional das Misericórdias, que acontece de 1º a 3 de junho, em Lisboa.

Brito explica que Portugal possui várias instituições de longa permanência para idosos e é referência nessa área. O cuidado prolongado aos idosos, de acordo com o deputado, é uma vocação e uma das vertentes das Santas Casas lusitanas.

Diante do aumento da longevidade dos brasileiros, o Brito acredita que o encontro servirá para conhecer as experiências exitosas desenvolvidas lá e que, por ventura, possam ser replicadas no Brasil.

Brito é líder do PSD na Casa e viajou a Lisboa em missão oficial, sem ônus para a Câmara.