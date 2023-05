Frentes parlamentares divulgam nota de apoio a Arthur Lira

As frentes parlamentares da Agropecuária, de Defesa do Comércio e Serviços, do Cooperativismo, da Segurança Pública e a Frente Parlamentar Evangélica divulgaram nota em favor do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

O documento foi lido em Plenário pelo coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion (PP-PR), após a aprovação do marco temporal para demarcação de terras indígenas (PL 490/07).

“Existem situações em que a política não pode extrapolar o bom senso, não pode extrapolar o respeito entre as pessoas e, principalmente, o Poder Legislativo”, disse Lupion sobre ofensas direcionadas a Lira na internet.

A nota afirma que o Brasil precisa de pacificação e que a Câmara dos Deputados, sob a liderança de Lira, tem trabalhado pela aprovação de pautas importantes para todo os setores.

“Ataques pessoais neste momento são desnecessários e merecem repúdio por contaminar o ambiente político em detrimento de uma pauta extensa e urgente necessária para destravar o Brasil”, diz o documento.

As frentes parlamentares anunciam ainda solidariedade e apoio a Lira e desagravo às ofensas.