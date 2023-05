Comissão e frentes parlamentares da Saúde debatem as duas maiores causas de morte no país

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados e as frentes parlamentares ligadas à saúde realizam nesta quarta-feira (31) o evento “Diálogos com Saúde”. O debate será realizado às 8 horas, no plenário 7.

A deputada Silvia Cristina (PL-RO), que pediu o encontro, disse que o “Diálogos com Saúde” pretende discutir as duas maiores causas mortis no país, que são as doenças cardiovasculares e o câncer. As reuniões serão realizadas sempre às quartas-feiras, no período que antecede a realização das reuniões deliberativas da Comissão de Saúde.

Para esse primeiro evento, foi convidada a cardiologista Juliane Seabra Garcez, do Instituto do Coração (Incor/USP).

Uma pandemia por ano

Segundo a deputada, 650 mil brasileiros morrem anualmente em razão das doenças cardiovasculares e do câncer. "Praticamente, o resultado de uma pandemia por ano", observou.

Apenas nas doenças cardiovasculares, completou Silvia Cristina, a projeção da Sociedade Brasileira de Cardiologia estima um aumento de 250% de casos até 2040.

"Uma projeção assustadora. No caso do câncer, não é diferente. O Inca (Instituto Nacional do Câncer) estima mais de 704 mil novos casos de câncer por ano e que em 2030 o câncer possa superar o número de óbitos das doenças cardiovasculares", observou a deputada.

Participam do debate a Frente Parlamentar em Prol da Luta Contra o Câncer, a Frente Parlamentar em Prol do Combate às Doenças Cardiovasculares e a Frente Parlamentar em Prol da Saúde 4.0 e do Acesso e Uso Racional de Equipamentos e Dispositivos Médicos.