CPI do MST realiza audiência nesta terça para ouvir ex-integrantes do movimento

Será a primeira audiência da CPI do MST, instalada no dia 17 de maio - (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A CPI sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) realiza audiência pública nesta terça-feira (30), às 14 horas, para esclarecer as práticas e as ações da entidade. Foram convidados para o debate dois ex-integrantes do MST: Nelcilene Reis e Ivan Xavier. O debate será realizado no plenário 2.

O deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS), que pediu a audiência, disse que a presença de pessoas que já pertenceram ao MST poderá "permitir uma contextualização dos fatos relacionados aos movimentos rurais de trabalhadores sem terra, como ocupações de terras, conflitos agrários e ações coletivas promovidas pelo MST".