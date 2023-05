Seminário apresenta dados de pesquisa sobre gênero e raça nas eleições de 2022

“Desafios para a paridade: gênero, raça e eleições no Brasil” é o tema do seminário que será promovido nesta quarta-feira (31) pelo Observatório Nacional da Mulher na Política (ONMP) da Secretaria da Mulher, em conjunto com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados e o Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília (Ipol-UnB).

O evento trará os resultados da pesquisa “Gênero e Raça nas Eleições de 2022” e de outro levantamento sobre democracia e representatividade nas eleições gerais do ano passado, realizado pelo Núcleo de Pesquisa Flora Tristán do Ipol.

Esses projetos foram viabilizados a partir de emendas parlamentares orçamentárias das deputadas Erika Kokay (PT-DF), Luizianne Lins (PT-CE), das deputadas licenciadas Carmen Zanotto (SC) e Leandre (PR), e das ex-deputadas Professora Rosa Neide (MT), Tereza Nelma (AL) e Dulce Miranda (TO).

A legislação já exige um mínimo de 30% de candidaturas femininas desde 1997, mas esse percentual só foi alcançado em 2014.

O Observatório

O Observatório Nacional da Mulher na Política (ONMP) foi criado para consolidar indicadores e estudos sobre a atuação política de mulheres em âmbito federal, estadual e municipal.

Ele está vinculado à Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, em parceria com a Comissão de Defesa dos Diretos da Mulher.

Notas técnicas

Durante o desenvolvimento da pesquisa foram elaborados e apresentados artigos e notas técnicas sobre temas relacionados aos processos eleitorais com foco na perspectiva de gênero:

O seminário será realizado a partir das 9h30 no auditório Freitas Nobre, na Câmara dos Deputados, e poderá ser acompanhado ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube.