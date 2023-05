Audiência debate uso da inteligência artificial na educação

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados discute nesta quinta-feira (1º) os usos da inteligência artificial (IA) no setor educacional. Os deputados Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) e Maria Arraes (Solidariedade-PE), que pediram a realização da audiência, lembram que de tempos em tempos o mundo passa por grandes revoluções científicas e tecnológicas.

Os parlamentares reconhecem que essas inovações trazem pontos positivos e a capacidade de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos de uma sociedade. Outros aspectos, no entanto, merecem certa preocupação. Não no intuito de proibi-las, mas com o objetivo de garantir sua melhor utilização.

Eles citam como exemplo o ChatGPT, inteligência artificial projetada para produzir textos e responder perguntas e que pode, em um contexto escolar e acadêmico, ser usado para desenvolver uma dissertação sobre qualquer assunto, burlando o percurso que o estudante deveria fazer para uma correta aprendizagem.

Os deputados acreditam que a cabe à comissão ser protagonista nos debates sobre a utilização da inteligência artificial na educação. Com essa proposta, foram convidados para discutir o assunto, entre outros:

- a secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC), Iizolda Cela;

- a pesquisadora de Direito e Inteligência Artificial na Universidade de Brasília (UnB) Fernanda de Carvalho Lage; e

- o presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), Celso Niskier.

A audiência será realizada no plenário 10, a partir das 9 horas.