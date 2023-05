Comissão do Esporte debate preparação para os Jogos Olímpicos de Paris

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove uma audiência pública nesta quarta-feira (31) para discutir a preparação para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. O debate atende a requerimento do presidente do colegiado, deputado Luiz Lima (PL-RJ), e dos deputados Maurício do Vôlei (PL-MG) e Delegado da Cunha (PP-SP).

"Os Jogos Olímpicos de Paris, que serão realizados de 26 de julho até 11 de agosto de 2024, serão um novo teste para o Brasil confirmar sua condição de excelência esportiva no cenário mundial", afirmam os parlamentares no requerimento em que pedem o debate.

Eles ressaltam ainda que é importante verificar como está sendo realizada a organização e preparação do breakdance, novo esporte incluído nesta edição das Olimpíadas.

A comissão pretende realizar audiências públicas com todas as confederações esportivas do País para debater a preparação dos atletas para as competições.

Para este debate, confirmaram presença:

- o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Wlamir Motta Campos;

- o presidente da Confederação Brasileira de Breakdance, Patric Tebaldi;

- o presidente da Confederação Brasileira de Vela, Marco Aurélio de Sá Ribeiro;

- o presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo, José Luiz Vasconcellos.

A audiência está marcada para as 15 horas, no plenário 4.