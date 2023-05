Comissão aprova incentivo a mobilidade não motorizada em campanhas de trânsito

Alfredinho: proposta tem potencial para propagar a importância do transporte não motorizado no cotidiano - (Foto: Pablo Valadares / Câmara dos Deputados)

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 136/22, que inclui o incentivo à mobilidade ativa ou não motorizada no rol de temas obrigatórios das campanhas anuais de trânsito. O texto insere o dispositivo no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O relator, deputado Alfredinho (PT-SP), defendeu a aprovação do texto. “A necessidade de usar mais e de uma maneira melhor a mobilidade ativa é reconhecida mundialmente, e a proposta tem potencial para propagar a importância do transporte não motorizado no cotidiano do meio urbano”, afirmou o relator.

Para o autor da proposta, o ex-deputado Gustavo Fruet (PDT-PR), a opção por formas de mobilidade que utilizem unicamente meios físicos do ser humano – como andar a pé ou de bicicleta, skate ou patinete – permite menor uso dos transportes de massa, evitando aglomerações e promovendo alternativas mais sustentáveis.

Tramitação

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.