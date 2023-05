Comissão debate políticas de saúde de e educação para pessoas com autismo

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (30) sobre políticas nas áreas de saúde e educação para pessoas com autismo.

O deputado Felipe Becari (União-SP) explica que a audiência é necessária para o aprofundamento da discussão relacionada ao tema. "E para possibilitar que a sociedade civil apresente suas pautas e demandas, de maneira a ampliarmos o leque de atendimentos do Estado, bem como as linhas de financiamento relacionadas à defesa das pessoas com Transtorno do Espectro Autista e seus familiares", afirmou.

Foram convidados:

- o coordenador-geral de Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da Saúde, Arthur de Almeida Medeiros;

- o diretor de Políticas de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva do Ministério da Educação, Décio Nascimento Guimarães;

- o presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB Nacional, Emerson Damasceno; e

- o presidente de honra o Movimento Orgulho Autista Brasil, Fernando Cotta.

O debate será realizado às 16 horas, no plenário 13.