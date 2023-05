Comissão debate cancelamento unilateral de plano de saúde de pessoas com autismo

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência debate, na terça-feira (30), denúncia de cancelamento unilateral do plano de saúde Unimed Nacional de autistas.

O deputado Márcio Jerry (PCdoB-MA), que propôs o debate, explica que foi noticiada a promoção unilateral de cancelamentos de planos de saúde de pessoas com transtorno do espectro autista, em São Paulo, pela Central Nacional Unimed. "O plano estaria enviando e-mail às pessoas comunicando o cancelamento, sem que os contratos tivessem seus prazos de vigência expirados ou que seus titulares estivessem em mora no pagamento das mensalidades", afirma.

Ele destaca que esse tipo de procedimento unilateral é ilegal, o que exige a pronta atuação de órgãos governamentais.

Foram convidados:

- o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho;

- o diretor-presidente da Unimed Nacional, Luiz Paulo Tostes Coimbra;

- a deputada estadual e presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Andrea Werner; e

- a advogada, mãe de autista e Presidente da 1ª Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB Nacional (CFOAB), Marlla Mendes.

A reunião será realizada às 13 horas, no plenário 13.