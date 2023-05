Comissão discute carência de geriatras no sistema de saúde

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa realiza audiência pública nesta terça-feira (23) para discutir a falta de médicos geriatras nas instituições de saúde. O debate será às 10 horas, no plenário 12.

A deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA) foi quem pediu a audiência. Segundo ela, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que haja um médico geriatra para cada mil habitantes.

"Mas o Brasil está muito longe disso. Dados da Sociedade Brasileira

de Geriatria e Gerontologia mostram que, hoje em dia, há cerca de 1.400

especialistas na área atuando em todo o País. Além disso, uma projeção

aponta dados bastante alarmantes no que se refere ao envelhecimento no

Brasil: em 2027, a proporção será de um especialista para cada 12 mil idosos", disse a deputada.

Debatedores

Confirmaram presença na audiência:

- o diretor do Departamento de Gestão de Cuidado Integral da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Marcos Vinícius Pedrosa;

- o representante da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Carlos Uehara; e

- a representante do Centro Internacional de Longevidade Brasil, Karla Giacomin.

Veja a lista completa de convidados.