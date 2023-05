Comissão recebe ministro de El Salvador para conhecer plano que reduziu homicídios no país

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados recebe nesta terça-feira (23) o ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, que irá fazer uma apresentação sobre o Plano de Segurança do seu país. O encontro será às 10 horas, no plenário 6.

O deputado Osmar Terra (MDB-RS), que pediu a audiência, lembrou que há dois anos El Salvador era um país muito violento e já completou 300 dias sem homicídios.

O país adotou o Plano de Segurança de Controle Territorial e decretou estado de

emergência, que em sua quinta fase permitiu cercar vários municípios e comunidades em conflito com alta incidência de gangues e homicídios, levando milhares de criminosos à prisão.

Estado de emergência

"Segundo estatísticas da Polícia Nacional Civil (PNC), em áreas como

o município de Soyapango, a taxa de homicídios caiu para 3 mortes por 100 mil habitantes, quando no passado era de 73", disse Terra.

"Se a tendência atual continuar, El Salvador poderá se tornar um dos

países mais seguros do mundo, com a prisão de mais de 61 mil pessoas,

considerando membros de gangues e suspeitos de colaboração. Algo que ajudou a garantir a redução desses números é a manutenção do estado de emergência, que no dia 27 de março do corrente ano completou um ano", disse Osmar Terra.

O regime de exceção adotado em El Salvador é criticado por organismos de defesa dos direitos humanos, mas conta com o apoio da população local.