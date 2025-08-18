Segunda, 18 de Agosto de 2025
Geral Rondônia

Governo de RO registra apreensão recorde de entorpecentes no primeiro semestre de 2025

Ogoverno de Rondônia registrou um resultado histórico no combate ao tráfico de drogas. De janeiro a julho de 2025, as forças de segurança apreender...

18/08/2025 09h08
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
De janeiro a julho de 2025, as forças de segurança apreenderam 10,5 toneladas de entorpecentes, superando todo o volume de 2024
De janeiro a julho de 2025, as forças de segurança apreenderam 10,5 toneladas de entorpecentes, superando todo o volume de 2024

Ogoverno de Rondônia registrou um resultado histórico no combate ao tráfico de drogas. De janeiro a julho de 2025, as forças de segurança apreenderam 10,5 toneladas de entorpecentes, superando todo o volume de 2024, que foi de quase 5 toneladas; e de 2023, com cerca de 9 toneladas. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), o resultado já consolida 2025 como o maior ano da última década em apreensões, com prejuízo estimado em mais de R$ 200 milhões ao crime organizado, apenas no primeiro semestre. Entre as ações de destaque está a operação realizada no município de São Miguel do Guaporé, considerada uma das maiores apreensões da história do estado.

Nos últimos anos, o governo de Rondônia ampliou o parque tecnológico da segurança pública, incorporando sistemas de videomonitoramento, totens de vigilância inteligente, viaturas equipadas, armamentos modernos e drones de alta performance para operações em áreas estratégicas, especialmente em regiões de fronteira e rotas de tráfico.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o desempenho é fruto de investimentos estratégicos e de uma política contínua de valorização profissional na segurança pública. “Os investimentos do governo em tecnologia, inteligência e na valorização dos profissionais é o caminho para consolidar resultados concretos. A apreensão recorde de 2025 mostra que estamos certos, e que a integração entre as polícias, aliada aos equipamentos modernos está desarticulando cada vez mais o crime organizado”, ressaltou.

O secretário da Sesdec, Felipe Vital, salientou que a integração das forças tem sido decisiva para o sucesso das operações. “Os números refletem um trabalho coordenado entre Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos parceiros. A integração, somada ao investimento em viaturas, armamentos e tecnologia, está permitindo que Rondônia enfrente o tráfico de drogas de forma cada vez mais eficiente.”

ATUAÇÃO INTEGRADA

A atuação integrada inclui compartilhamento de informações de inteligência, planejamento conjunto e apoio logístico, garantindo ações rápidas e de alto impacto. Esse modelo, já consolidado, tem sido aplicado com sucesso em operações como a “Protetor”, voltada à proteção das fronteiras e em ações interestaduais de interceptação de carregamentos ilícitos.

Com a intensificação das operações e o reforço na presença policial em áreas estratégicas, a expectativa é que Rondônia encerre 2025 com um novo recorde histórico de apreensões, reafirmando o compromisso do governo do estado com a proteção da população e o enfrentamento ao crime organizado.

Fonte
Texto: Gerlen Oliveira
Fotos: Guilherme Ribeiro
Secom - Governo de Rondônia

